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      Спроби повернути Крим силою обернуться військовою катастрофою, – Волкер

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      Курт Волкер не бачить військового способу повернути Крим
      Курт Волкер не бачить військового способу повернути Крим / 24 канал

      Немає військового рішення проблеми повернення анексованого Росією Криму під контроль України – так вважає Спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер.

      Про це Волкер заявив на прес-конференції в Брюсселі, як повідомив "Інтерфакс".

      Читайте також: Рівно п'ять років тому росіяни вбили першого українського військового у Криму

      Що сказав Волкер про Крим?

      Дипломат заявив, що немає військового розв'язання питання Криму – в сенсі того, що Україна могла б повернути Крим силою. "Це стало б військовою катастрофою", – наголосив Волкер. І додав, що в разі реалізації такого сценарію постраждали б тисячі людей. 

      Утім, він також виключив можливість прямих переговорів з проросійськими бойовиками з окупованої частини Донбасу. Саме на цьому наполягає Росія, яка при цьому заперечує, що контролює незаконні збройні формування на Сході України. Представник США зазначив, що прямі переговори України з бойовиками "легітимізували би вторгнення та окупацію" Росією українських територій.

      Нагадаємо, у жовтні 2018 року 24 канал писав про опитування серед українців щодо того, які вони бачать шляхи повернення Криму. Результати – в інфографіці: 

      Крим
      Інфографіка: як повернути Крим під контроль України

      До слова, силовий варіант підтримало лише 10% опитаних, що навіть на 4% менше, ніж за результатами опитування, проведеного у 2016 році.

      Як Росія анексувала Крим? 

      – У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків",
      – користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого),
      – 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова,
      – Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування,
      – 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      Ретроспектива розгубленості й зради: детально про те, як Росія анексувала Криму матеріалі 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Новини США Курт Волкер Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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