Спроби повернути Крим силою обернуться військовою катастрофою, – Волкер

Немає військового рішення проблеми повернення анексованого Росією Криму під контроль України – так вважає Спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер.

Про це Волкер заявив на прес-конференції в Брюсселі, як повідомив "Інтерфакс".

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Що сказав Волкер про Крим?

Дипломат заявив, що немає військового розв'язання питання Криму – в сенсі того, що Україна могла б повернути Крим силою. "Це стало б військовою катастрофою", – наголосив Волкер. І додав, що в разі реалізації такого сценарію постраждали б тисячі людей.

Утім, він також виключив можливість прямих переговорів з проросійськими бойовиками з окупованої частини Донбасу. Саме на цьому наполягає Росія, яка при цьому заперечує, що контролює незаконні збройні формування на Сході України. Представник США зазначив, що прямі переговори України з бойовиками "легітимізували би вторгнення та окупацію" Росією українських територій.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року 24 канал писав про опитування серед українців щодо того, які вони бачать шляхи повернення Криму. Результати – в інфографіці:



Інфографіка: як повернути Крим під контроль України

До слова, силовий варіант підтримало лише 10% опитаних, що навіть на 4% менше, ніж за результатами опитування, проведеного у 2016 році.

Як Росія анексувала Крим?

– У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків",

– користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого),

– 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова,

– Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування,

– 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.