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      Попытки вернуть Крым силой обернутся военной катастрофой, – Волкер

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      Курт Волкер не видит военного способа вернуть Крым
      Курт Волкер не видит военного способа вернуть Крым / 24 канал

      Нет военного решения проблемы возвращения аннексированного Россией Крыма под контроль Украины – так считает Специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер.

      Об этом Волкер заявил на пресс-конференции в Брюсселе, как сообщил "Интерфакс".

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      Что сказал Волкер о Крыме?

      Дипломат заявил, что нет военного решения вопроса Крыма – в смысле того, что Украина могла бы вернуть Крым силой. "Это стало бы военной катастрофой", – подчеркнул Волкер. И добавил, что в случае реализации такого сценария пострадали бы тысячи людей.

      Впрочем, он также исключил возможность прямых переговоров с пророссийскими боевиками с оккупированной части Донбасса. Именно на этом настаивает Россия, которая при этом отрицает, что контролирует незаконные вооруженные формирования на Востоке Украины. Представитель США отметил, что прямые переговоры Украины с боевиками "легитимизировали бы вторжение и оккупацию" Россией украинских территорий.

      Напомним, в октябре 2018 года 24 канал писал про опрос среди украинцев относительно того, какие они видят пути возвращения Крыма. Результаты – в инфографике:

      Крим

      Инфографика: как вернуть Крым под контроль Украины

      К слову, силовой вариант поддержало лишь 10% опрошенных, что даже на 4% меньше, чем по результатам опроса, проведенного в 2016 году.

      Как Россия аннексировала Крым?

      – В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков",
      – пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля),
      – 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова,
      – Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования,
      – 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

      Ретроспектива растерянности и измены: подробно о том, как Россия аннексировала Крым – в материале 24 канала

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      Теги: Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Курт Волкер Новости США
      Источник: 24 Канал
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