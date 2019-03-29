Чому Росія не домовиться з Україною щодо миру на Донбасі

Жодним з українським політиком, навіть перед тим, хто перед нею встане навколішки, Росія ніколи не домовиться щодо купованих територій. А все через те, що Кремль не лише назавжди хоче бути присутнім в Україні, а й хоче захопити всю її територію.

Як зауважив журналіст Роман Цимбалюк, багато хто з кандидатів у президент спекулює темою миру та намагань домовитися з Росією щодо ситуації на Донбасі.

Читайте також: Якщо Росія захопить Україну, вона вирішить багато питань, – журналіст

"Дехто говорить, що встане перед Путіним на коліна, щоб домовлятися про мир. Це непоганий шлях вирішення проблеми, але у цьому разі росіяни вчинять так: вони, найімовірніше, відрубають голову тому, хто встав навколішки. Тому що вони по-іншому не розуміють. Для них, якщо ти встав наколішки, отже ти здався, відтак твоя голова вже нічого не вартує", – вважає він.

Як пояснює журналіст, ось такі устої, і нікуди ти від них не дінешся.

"Хтось говорить, що слід терміново повернутися до питання війни та миру у рамках Будапештського меморандуму (відповідно до цього документу, США, Росія та Велика Британія зобов'язалися, зокрема, захищати суверенітет і територіальну цілісність України як наслідок приєднання офіційного Києва до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – 24 канал). Але яка цікава закарлюка, росіяни неодноразово, прямим текстом авторів таких пропозицій відправляли на три букви", – підкреслив Цимбалюк.

За його словами, річ у тім, що Москва не збирається сідати за стіл перемовин у рамках Будапештського меморандуму. Оскільки, згідно з ним, Крим – це Україна, і під цим стоїть підпис російського президента. Тому, ті, хто збирається посадити Росію за стіл перемовин і розмірковують над Будапештом-2, нахабно брешуть своїм виборцям.

Російські чиновники найвищого рівня абсолютно відверто та прямо заявляють про те, що для них у рамках взаємин з Україною є лише один документ – він називається мінськими угодами. І там про Крим немає жодної згадки. Ці домовленості вони розглядають таким чином, аби Росія назавжди залишилася на окупованому Донбасі та отримала можливість мати право вето на будь-яке внутрішньополітичне рішення України,

– наголосив журналіст.

Водночас представник ЗМІ додає, що політики з Росії про це говорять прямо, а наші продовжують переконувати громадян України про те, що можна з росіянами якось домовитися вирішити питання війни та миру, тобто зафіксувати нинішній статус-кво.

Читайте також: Я не розумію, як Україна може вести бізнес з Росією, – генерал США

"Можна, звісно спробувати, але проблема полягає в тому, що рівень амбіцій тут – зовсім інший, і дуже часто можна почути від товаришів з російськими паспортами про те, що нам є потрібною вся Україна", – підсумував Цимбалюк.

22 березня о Мокви, так би мовити, домовлятися щодо російського-українських взаємин, зокрема економічних, їздили колишній «опоблоківець» і кандидат у президенти Юрій Бойко та кум Путіна Віктор Медведчук.

"Взаємини України та Росії є вкрай важливими для нашої економіки. Сьогодні вони переживають найважчий період в своїй історії. Для нас дуже важливим є повернення наших товарів і нашої продукції на російський ринок", – заявляв Бойко.

Також він наголосив, що "є готовим запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту щодо транзиту газу через територію України після завершення чинної угоди.