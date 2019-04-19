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      Путин попытается связать Зеленского сомнительными вещами, – эксперт

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      Удастся ли Зеленскому прекратить войну на Донбассе?
      Удастся ли Зеленскому прекратить войну на Донбассе? / Фото из открытых источников

      Путин, пользуясь неопытностью Зеленского, попытается связать его сомнительными вещами. Чтобы он не имел возможности для маневра. Но есть шанс достичь договоренностей по Донбассу.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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      По словам эксперта, Порошенко анонсировал на июнь встречу лидеров "нормандской четверки", где вроде должно быть решение вопроса о выводе российских войск с Донбасса и вводе миротворцев. Если президентом станет Зеленский, то он будет присутствовать на этой встрече.

      Если состоится встреча в Нормандском формате, и будет принято решение о выводе российских войск с Донбасса – это будет победа для Зеленского. Если при этом Украина не будет обязана менять Конституцию и принимать закон об амнистии. Хотя Зеленский к решению будет иметь косвенное отношение. Но это позволит ему получить на полгода серьезный карт-бланш,
      – отмечает Олещук.

      По мнению эксперта, Россия к этим сценариям готова. Скорее, это будет приднестровский вариант. Но Путин может выставить Украине дополнительные неприемлемые условия и завалить все.

      Для России критически важно организовать встречу в Нормандском формате, чтобы попытаться втянуть нового президента в какие-то свои схемы. Как в свое время Путин Порошенко связал по рукам и ногам Минскими соглашениями,
      – замечает Петр Олещук.

      Политолог подчеркивает: Путин очень опытный политик и пережил очень много переговоров. К тому же он профессиональный шпион и вербовщик. Умеет влиять и убеждать людей. Кремль попытается использовать встречу в Нормандском формате, чтобы во что-то втянуть Зеленского.

      Как Порошенко и Зеленский видят решение конфликта на Донбассе? Разногласий между кандидатами в вопросе отпора вооруженной агрессии России нет. Зеленский и Порошенко возлагают надежды на силу дипломатии, а не оружия. Владимир Зеленский надеется на подписантов Будапештского меморандума и партнеров из ЕС. Он планирует ставить перед ними "вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну", а также вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки. Об оккупированном Крыме он в своей программе не упоминает, но его штаб ответил, что Крым – это Украина, а после его освобождения от России должна состояться полноценная реинтеграция.

      Основные моменты из интервью Зеленского

      президентські вибори 2019
      Рейтинг Зеленского и Порошенко перед вторым туром

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Война на Донбассе Нормандский формат Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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