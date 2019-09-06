Арахамия прокомментировал возможную амнистию боевиков Донбасса

Если будет объявлена амнистия пророссийских боевиков, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, то только не за счет сдачи национальных интересов, заявил в эфире программы "Право на власть" председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамуса". Вы же видите, какая ситуация – она ​​динамично меняется. Я точно могу сказать – у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем – сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", – сказал Арахамия.

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Почему вообще возник вопрос амнистии боевиков?

На амнистии пророссийских боевиков Донбасса настаивают в России. Представитель президента страны Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Украина якобы в рамках минских соглашений должна предоставить Донецкой и Луганской областям особый статус, а боевикам на Донбассе – амнистию. Об этом говорится и в украинском законе о так называемом особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не подпишет закон, который бы гарантировал амнистию для боевиков.