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      Арахамия прокомментировал возможную амнистию боевиков Донбасса

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      Давид Арахамия высказался об амнистии боевиков
      Давид Арахамия высказался об амнистии боевиков / dsnews.ua

      Если будет объявлена амнистия пророссийских боевиков, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, то только не за счет сдачи национальных интересов, заявил в эфире программы "Право на власть" председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

      "Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамуса". Вы же видите, какая ситуация – она ​​динамично меняется. Я точно могу сказать – у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем – сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", – сказал Арахамия.

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      Почему вообще возник вопрос амнистии боевиков?

      На амнистии пророссийских боевиков Донбасса настаивают в России. Представитель президента страны Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Украина якобы в рамках минских соглашений должна предоставить Донецкой и Луганской областям особый статус, а боевикам на Донбассе – амнистию. Об этом говорится и в украинском законе о так называемом особом статусе Донбасса.

      Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не подпишет закон, который бы гарантировал амнистию для боевиков.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Давид Арахамия Слуга народа
      Источник: 24 канал
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