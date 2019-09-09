Война не завершится ни в 2019, ни в 2020 году, – Снегирев

Несмотря на определенные шаги со стороны Украины, война, увы, не завершится ни в 2019, ни в 2020 году. По его словам, проведем мы амнистию, предоставим ОРДЛО особый статус – эти территории пока утрачены. И так или иначе могут вернуться под наш контроль на условиях конфедерации. Контроль украинской власти в ОРДЛО будет ограничен.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Если на встрече лидеров Нормандского формата будет принята дорожная карта, то там среди условий, будет и амнистия Украиной боевиков. Украине в этом вопросе надо апеллировать к мировому опыту. Чтобы нас не обвинили в срыве минских соглашений.

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Россия руками Германии и Франции потребует от Украины ратификации минских соглашений. В том числе, проведения амнистии боевиков. Но Киеву надо настаивать на югославском опыте. Если человека обвиняют в военных преступлениях, а это означает участие в незаконных вооруженных формированиях, он не подпадает под амнистию. Это снизит напряжение в украинском обществе. И выбьет у России информационные козыри,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Почему Украина должна провести амнистию боевиков?Согласно минским договоренностям, Украина должна обеспечить помилование и амнистию. Для этого ввести в силу закон, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. На амнистии боевиков активно настаивают в России.



Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не подпишет закон, который бы гарантировал амнистию для боевиков. Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил: Если будет объявлена амнистия пророссийских боевиков, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, то только не за счет сдачи национальных интересов.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала