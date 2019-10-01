Макрон закликав підписати формулу Штайнмаєра
Президент Франції Еммануель Макрон закликав до подальшого виконання Мінських домовленостей шляхом реалізації формули Штайнмаєра.
Макрон під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи сказав, що у наступні кілька тижнів буде організовано саміт лідерів у "нормандському форматі", пише "Європейська правда".
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Лідер Франції точної дати зустрічі не назвав. Макрон вважає, що ця зустріч дозволить рухатись далі "щодо домовленостей, яких ми досягли цього літа".
Влітку ми домовились про обмін полоненими. Далі ми маємо рухатися на базі формули Штайнмаєра. Мова йде про виконання Мінських домовленостей, про лінію розмежування, про Крим, про Донбас,
– сказав президент Франції.
Експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний вранці опублікував текст формули Штайнмаєра. 1 жовтня у Мінську відбудеться засідання ТКГ. На ньому, найімовірніше, і буде представлено цей документ.
Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції мала відбутися 16 вересня, але у Кремлі вирішили перенести зустріч на місяць.
Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:
- Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
- відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
- реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.
За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра?
- повне припинення вогню на Донбасі;
- забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
- розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;
- забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
- встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.
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