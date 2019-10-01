Макрон закликав підписати формулу Штайнмаєра

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до подальшого виконання Мінських домовленостей шляхом реалізації формули Штайнмаєра.

Макрон під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи сказав, що у наступні кілька тижнів буде організовано саміт лідерів у "нормандському форматі", пише "Європейська правда".

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Лідер Франції точної дати зустрічі не назвав. Макрон вважає, що ця зустріч дозволить рухатись далі "щодо домовленостей, яких ми досягли цього літа".

Влітку ми домовились про обмін полоненими. Далі ми маємо рухатися на базі формули Штайнмаєра. Мова йде про виконання Мінських домовленостей, про лінію розмежування, про Крим, про Донбас,

– сказав президент Франції.