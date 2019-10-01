Макрон призвал подписать формулу Штайнмайера

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера.

Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал, что в последующие несколько недель будет организован саммит лидеров в "нормандском формате", пишет "Европейская правда".

Важно: Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку

Лидер Франции точной даты встречи не назвал. Макрон считает, что эта встреча позволит двигаться дальше "относительно договоренностей, которых мы достигли этим летом".

Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе формулы Штайнмайера. Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе,

– сказал президент Франции.

Экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный утром опубликовал текст формулы Штайнмайера. 1 октября во Минске состоится заседание ТКГ. На нем, скорее всего, будут представлены этот документ.

Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу в месяц.

Что предусматривает формула Штайнмайера?Конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:



- Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

- происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

- реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.

При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?