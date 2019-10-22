У Кремлі заявили, що нормандський формат на межі зриву

У Росії заявили, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Кажуть, що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков стверджує, що зараз немає ніяких визначених термінів проведення саміту "нормандської четвірки", пишуть російські ЗМІ.

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Нормандський формат зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає такий цінний час,

– сказав Пєсков.

Наразі вести підготовку неможливо, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін. Чия – прессекретар не уточнив. До речі, у Зеленського сподівалися, що зустріч відбудеться у листопаді.

Нормандський формат – формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.

Які умови для зустрічі у Росії?

Зауважимо, що зустріч у нормандському форматі уже переносили кілька разів. Раніше Росія висунула умову для України – підписати формулу Штайнмаєра. Згодом домовилися ще про одну умову – розведення сил у Золотому і Петрівському.

Які умови в України?

У команді Зеленського називають 2 основні умови для проведення зустрічі:

розведення військ;

виведення російських військ з території Донбасу.

Кажуть, що поки немає безпеки, то про все інше говорити немає сенсу. Розведення сил було заплановано на 7 жовтня, але бойовики його зірвали і продовжують робити це і надалі. Згодом в ОПУ заявили, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала.

Які питання буде піднімати Україна на зустрічі у нормандському форматі?

Розведення військ у Станиці Луганській.

Обмін полоненими.

Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.

Відведення військ у Золотому та Петрівському.

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