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      У Кремлі заявили, що нормандський формат на межі зриву

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      Нормандський формат на межі зриву – заява Кремля
      Нормандський формат на межі зриву / Getty Images

      У Росії заявили, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Кажуть, що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.

      Прессекретар РФ Дмитро Пєсков стверджує, що зараз немає ніяких визначених термінів проведення саміту "нормандської четвірки", пишуть російські ЗМІ.

      Важливо: Росія вимагає постійного "особливого статусу" для Донбасу

      Нормандський формат зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає такий цінний час,
      – сказав Пєсков.

      Наразі вести підготовку неможливо, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін. Чия – прессекретар не уточнив. До речі, у Зеленського сподівалися, що зустріч відбудеться у листопаді.

      Нормандський формат – формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.

      Які умови для зустрічі у Росії?

      Зауважимо, що зустріч у нормандському форматі уже переносили кілька разів. Раніше Росія висунула умову для України – підписати формулу Штайнмаєра. Згодом домовилися ще про одну умову – розведення сил у Золотому і Петрівському.

      Які умови в України?

      У команді Зеленського називають 2 основні умови для проведення зустрічі:

      • розведення військ;
      • виведення російських військ з території Донбасу.

      Кажуть, що поки немає безпеки, то про все інше говорити немає сенсу. Розведення сил було заплановано на 7 жовтня, але бойовики його зірвали і продовжують робити це і надалі. Згодом в ОПУ заявили, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала.

      Які питання буде піднімати Україна на зустрічі у нормандському форматі?

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.

      До теми: Зеленський може обговорити з Путіним повернення Криму під час зустрічі у нормандському форматі

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Нормандський формат Розведення військ Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі
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