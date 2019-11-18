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      Пристайко назвал альтернативу минским соглашениям

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      Пристайко рассказал об альтернативе минским соглашениям / rbc.ua

      Альтернативой минским договоренностям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена ними. Однако, пока ни одна альтернатива соглашениям не готовится.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что в ведомстве есть "папка с вариантом номер два, если вариант номер один не работает". Во втором плане речь идет о другом направлении действий, если минский процесс не реализуется.

      Важно: Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате

      Это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда ее лидеры обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы исходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "антиминского", напротив, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, предусматривающих возможность миссии по поддержанию мира,
      – сказал министр.

      По его словам, МИД имеет еще несколько запасных вариантов. Их надо достать, когда не сработают предыдущие, а Россия, например, заблокирует решение Совбеза ООН.

      Однако Пристайко отметил, что альтернативы минским соглашениям сейчас не готовятся.

      "На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы – что этот пункт соглашений, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", – добавил он.

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      Министр пояснил, что лидеры могут прийти к мысли, что за 5 лет минские соглашения "не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, поэтому их надо адаптировать".

      Там есть вещи, которые нужно адаптировать хотя бы потому, что все хронологические сроки уже пропущены. И лидеры должны сказать: давайте спокойно, без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности,
      – подытожил глава МИД.

      Что говорят в Украине о минских соглашениях?
      Глава МИД утверждает, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующим шагом Украине надо будет обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping – миссией по поддержанию мира.

      К слову, партия "Голос" 8 ноября заявила, что Украина должна выйти из минских соглашений и "заморозить ситуацию" до усиления собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны.

      Такое заявление резко осудили в "Слуге народа". По словам председателя фракции Давида Арахамии, выход Украины из минских договоренностей приведет к отмене международных санкций против России.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Вадим Пристайко МИД Украины Новости России Украина – Россия
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