Пристайко назвал альтернативу минским соглашениям

Альтернативой минским договоренностям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена ними. Однако, пока ни одна альтернатива соглашениям не готовится.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что в ведомстве есть "папка с вариантом номер два, если вариант номер один не работает". Во втором плане речь идет о другом направлении действий, если минский процесс не реализуется.

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Это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда ее лидеры обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы исходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "антиминского", напротив, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, предусматривающих возможность миссии по поддержанию мира,

– сказал министр.

По его словам, МИД имеет еще несколько запасных вариантов. Их надо достать, когда не сработают предыдущие, а Россия, например, заблокирует решение Совбеза ООН.

Однако Пристайко отметил, что альтернативы минским соглашениям сейчас не готовятся.

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы – что этот пункт соглашений, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", – добавил он.

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Министр пояснил, что лидеры могут прийти к мысли, что за 5 лет минские соглашения "не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, поэтому их надо адаптировать".

Там есть вещи, которые нужно адаптировать хотя бы потому, что все хронологические сроки уже пропущены. И лидеры должны сказать: давайте спокойно, без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности,

– подытожил глава МИД.

Что говорят в Украине о минских соглашениях?

Глава МИД утверждает, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующим шагом Украине надо будет обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping – миссией по поддержанию мира.



К слову, партия "Голос" 8 ноября заявила, что Украина должна выйти из минских соглашений и "заморозить ситуацию" до усиления собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны.



Такое заявление резко осудили в "Слуге народа". По словам председателя фракции Давида Арахамии, выход Украины из минских договоренностей приведет к отмене международных санкций против России.