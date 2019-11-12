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      Арахамія: Треба говорити з Путіним, щоб вийти з Мінська

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      Треба говорити з Путіним, щоб вийти з Мінська, – арахамія
      Треба говорити з Путіним, щоб вийти з Мінська, – арахамія / Фейсбук-сторінка "Слуги народу"

      Зустріч у нормандському форматі потрібна Україні для того, аби піти від "кабальних" мінських домовленостей. Водночас якщо зустріч у нормандському форматі не відбудеться в цьому році, потрібно змінити формат переговорів.

      Мінські домовленості спочатку були кабальними, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю Liga.net.

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      Він зазначив, що ці домовленості їх змусили підписати під час Іловайська та Дебальцевого. Арахамія наголосив, що "потрібно перейти в інший формат, аби вийти з цих угод".

      За словами Арахамії, Росія не матиме вигоди із виходу з мінських угод – "її все влаштовує в такому форматі".

      Але Росія не вірила, що ці домовленості можна буде виконати. Через те, що така можливість зараз є, у неї не залишається нічого, крім як додавати туди нові умови, або перейти в інший формат на інших умовах. А це нам вигідно,
      – сказав він.

      Арахамія додав, усі бачать, через кого нормандська зустріч може цього року не відбутися. Однак для України це все одно означатиме "посилення позиції".

      "Краще так, ніж як зараз. Коли більшість цивілізованого світу думає, що ми саботуємо домовленості, це не додає нам надійності в переговорах. Якщо все бачать, що це робить Росія, то це дає нам підстави переформатуватися по-іншому", – пояснив голова фракції "Слуга народу".

      Що може бути замість нормандського формату?

      Арахамія вважає, що до переговорів потрібно залучити більшу кількість партнерів, зокрема – Британію та США. Позиція України "має бути сильнішою".

      Водночас голова президентської фракції наголосив, що наразі тривають дискусії "з різного роду стейкхолдерами всередині України". За його словами, "є люди, які принципово проти будь-якого роду переговорів".

      Вони кажуть, що треба накопичувати ресурс (військовий, дипломатичний, економічний) і потім виходити з іншою переговорною позицією. Накопичення ресурсів займає три-чотири роки,
      – сказав Арахамія.

      При цьому він наголосив, що "у нас немає мандата на три-чотири роки очікування, оскільки електорат просив рухатися в бік миру".

      " Яким чином він буде досягнутий – це великий знак питання. Але якщо не рухатися, то ми просто залипаємо на одному місці", – додав він.

      Нормандський формат – переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє вони відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

      Коли може відбутися зустріч у нормандському форматі? 

      Точної іфнормації ще немає. Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

      У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

      Водночас із Росії із цим затягують. Зокрема, глава МЗС України Вадим пристайко повідомив, що дата зустрічі вже визначена й обговорюється дипломатичними каналами, однак у Росії ще не дали згоди на неї.

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      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Мінські домовленості Нормандський формат Україна – Росія Володимир Путін Новини Росії
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