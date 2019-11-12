Пристайко: дата нормандського саміту обговорюється, однак РФ ще не дала згоди

Дата чергової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" вже визначена й обговорюється дипломатичними каналами, однак у Росії ще не дали згоди на неї.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Важливо: Зеленський розповів, навіщо зустріч у нормандському форматі та що буде після неї

Росія загнана в кут. Ви знаєте, що канцлер Німеччини дзвонила Володимиру Путіну, і я впевнений, що розмова була про те – коли і як ми можемо зустрітися. За офіційними роздруківками розмови ми не бачимо конкретної дати, але дипломатичними каналами ця дата обговорюється,

– сказав Пристайко.

Міністр зазначив, що є кілька конкретних дат, які він зараз озвучити не може, оскільки вони мають бути узгоджені усіма сторонами процесу.

Пристайко також прокоментував узгодження підсумкового документа саміту як нової російської умови його проведення. Він зазначив, що на зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" 2 вересня обговорювалися лише дві умови, які були зафіксовані офіційно: погодження формули Штайнмаєра і розведення військ на трьох ділянках, що завершилося сьогодні.

Щодо закріплення в Конституції України особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО, то це не є формальною чи неформальною умовою проведення "нормандського саміту".

Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

Про що говоритимуть лідери "нормандської четвірки"?

До "нормандської четвірки" входить президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі, проте ніяк не можуть визначитися з датою. За даними ЗМІ, цей саміт може відбутися 24 або 26 листопада.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

Україна в нормандському форматі говоритиме про: