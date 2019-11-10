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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Для зустрічі "нормандської четвірки" розглядають дві дати у кінці листопада, – ЗМІ

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      Зустріч у Нормандському форматі відбудеться 24 або 26 листопада
      Зустріч у Нормандському форматі відбудеться 24 або 26 листопада / Getty Images

      Чергова зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у неділю, 24 листопада, або у вівторок, 26-го. Якщо ж зустріч у Нормандському форматі не відбудеться у ці дні, то до кінця року лідери вже не зможуть зібратися або й не зберуться вже ніколи.

      Непроведення зустрічі у 2019 році суттєво скоротить шанси того, що після 2016 переговори у Нормандському форматі таки відновляться, повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

      Важливо! Зеленський розповів, навіщо зустріч у нормандському форматі та що буде після неї

      На наступній зустрічі мають обговорюватися питання виконання Мінських угод і формули Штайнмаєра, "особливий статус" для Донбасу, український контроль за кордоном з Росією та місцеві вибори в ОРДЛО.

      Що відомо про зустріч нормандської четвірки?Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Проте, конкретної дати досі немає через різні позиції сторін.

      Згодом президент анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У перших двох населених пунктах розведення вже завершилося, а в Петрівському розпочалося 9 листопада.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Нормандський формат Окуповані території Володимир Зеленський Володимир Путін Ангела Меркель Еммануель Макрон
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