Для встречи "нормандской четверки" рассматривают две даты в конце ноября, – СМИ

Очередная встреча "нормандской четверки" может состояться в воскресенье, 24 ноября, или во вторник, 26-го. Если же встреча в Нормандском формате не состоится в эти дни, то к концу года лидеры уже не смогут собраться или не соберутся уже никогда.

Непроведение встречи в 2019 году существенно сократит шансы того, что после 2016 переговоры в Нормандском формате таки возобновятся, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

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На следующей встрече должны обсуждаться вопросы выполнения Минских соглашений и формулы Штайнмайера, "особый статус" для Донбасса, украинский контроль за границей с Россией и местные выборы в ОРДЛО.

Что известно о встрече нормандской четверки?Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Тем не менее, конкретной даты до сих пор нет из-за разных позиций сторон.



Впоследствии президент анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. В первых двух населенных пунктах разведение уже завершилось, а в Петровском началось 9 ноября.