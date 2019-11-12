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      Пристайко: дата "нормандского саммита" обсуждается, однако РФ еще не дала согласия

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Getty Images

      Дата очередной встречи лидеров "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако в России еще не дали согласия на нее.

      Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

      Важно: Зеленский рассказал, зачем встреча в нормандском формате и что будет после нее

      Россия загнана в угол. Вы знаете, что канцлер Германии звонила Владимиру Путину, и я уверен, что разговор был о том – когда и как мы можем встретиться. По официальным распечатками разговора мы не видим конкретной даты, но по дипломатическим каналам эта дата обсуждается,
      – сказал Пристайко.

      Министр отметил, что есть несколько конкретных дат, которые он сейчас озвучить не может, поскольку они должны быть согласованы всеми сторонами процесса.

      Пристайко также прокомментировал согласование итогового документа саммита как новой российской условия его проведения. Он отметил, что на встрече политических советников "нормандской четверки" 2 сентября обсуждались только два условия, которые были зафиксированы официально: согласование формулы Штайнмайера и разведения войск на трех участках, завершившегося сегодня.

      По вопросу закрепления в Конституции Украины особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО – он не является формальным или неформальным условием проведения "нормандского саммита".

      Что такое нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Затем Путин отказывался от участия.

      О чем будут говорить лидеры "нормандской четверки"?

      В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже, однако никак не могут определиться с датой. По данным СМИ, этот саммит может состояться 24 или 26 ноября.

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

      Украина в нормандском формате будет говорить о:

      • разведении войск;
      • обмене удерживаемыми лицами;
      • подтверждении текста формулы Штайнмайера;
      • оккупации Крыма.
      blog_ava
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      11 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Нормандский формат Новости политики
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