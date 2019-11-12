Арахамия: Надо говорить с Путиным, чтобы выйти из Минска

Встреча в нормандском формате нужна Украине для того, чтобы уйти от "кабальных" минских договоренностей. В то же время если встреча в нормандском формате не состоится в этом году, нужно изменить формат переговоров.

Минские договоренности сначала были кабальными, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Liga.net.

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Он отметил, что эти договоренности их заставили подписать во время Иловайска и Дебальцево. Арахамия подчеркнул, что "нужно перейти в другой формат, чтобы выйти из этих соглашений".

По словам Арахамии, Россия не будет иметь выгоды с выхода из минских соглашений – "ее все устраивает в таком формате".

Но Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. Так что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, или перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно,

– сказал он.

Арахамия добавил, все видят, из-за кого нормандская встреча может в этом году не состояться. Однако для Украины это все равно будет означать "усиление позиции".

"Лучше так, чем как сейчас. Когда большинство цивилизованного мира думает, что мы саботируем договоренности, это не добавляет нам надежности в переговорах. Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому", – пояснил председатель фракции "Слуга народа".

Что может быть вместо нормандского формата?

Арахамия считает, что к переговорам нужно привлечь большее количество партнеров, в частности – Великобританию и США. Позиция Украины "должна быть сильнее".

В то же время глава президентской фракции отметил, что сейчас продолжаются дискуссии "по разного рода стейкхолдерами внутри Украины". По его словам, "есть люди, которые принципиально против любого рода переговоров".

Они говорят, что надо накапливать ресурс (военный, дипломатический, экономический) и затем выходить с другой переговорной позицией. Накопление ресурсов занимает три-четыре года,

– сказал Арахамия.

При этом он подчеркнул, что "у нас нет мандата на три-четыре года ожидания, поскольку электорат просил двигаться в сторону мира".

"Каким образом он будет достигнут – это большой знак вопроса. Но если не двигаться, то мы просто залипаем на одном месте", – добавил он.

Нормандский формат – переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз они состоялись в 2016 году. Затем Путин отказывался от участия.

Когда может состояться встреча в нормандском формате?

Точной ифнормации еще нет. Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

В то же время в России с этим затягивают. В частности, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что дата встречи уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако в России еще не дали согласия на нее.