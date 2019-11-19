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      Многое зависит от России, – посол Германии в Украине о судьбе "Минска"

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      "Минск" будет продолжаться даже без политического урегулирования, – Фельдгузен / Фото из соцсетей

      "Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе. Во время переговоров многое зависит от России, а также от того, на что согласится Украина.

      В рамках минских переговоров можно предпринять шаги для улучшения жизни людей, об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

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      "Минск" пройдет даже без политического урегулирования. Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом говорить", – отметила дипломатка.

      Фельдгузен пояснила, что в рамках "Минска" можно делать "маленькие вещи для людей" – в частности, обсуждать вопросы упрощения процедуры пересечения линии разграничения.

      Она также отметила, что минские соглашения были согласованы во время фазы острых боевых действий.

      Это был тот компромисс, которого тогда можно было достичь. Сейчас, конечно, другие условия, чем тогда, но минские договоренности – это та структура, которая может помочь найти решение конфликта. Я в это верю, как и мои коллеги,
      – сказала посол.

      "Многое зависит от России"

      В то же время она признала, что многое в решении конфликта зависит от желания российского руководства.

      "Конечно, многое зависит от России, а также от того, на что согласится украинское общество", – добавила посол.

      Дипломат также вспомнила закон об особом порядке местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который прекращает свое действие в конце 2019 года.

      Мы не знаем, что будет предусмотрено в новом законе, это будет определено путем обсуждения и поиска компромиссов среди населения Украины. Это не легко, но это единственный сейчас путь,
      – добавила она.

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      Что говорят в Украине о минских соглашениях?

      • Глава МИД утверждает, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Следующим шагом Украине надо будет обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping – миссией по поддержанию мира.
      • К слову, партия "Голос" 8 ноября заявила, что Украина должна выйти из минских соглашений и "заморозить ситуацию" до усиления собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны.
      • Такое заявление резко осудили в "Слуге народа". По словам председателя фракции Давида Арахамии, выход Украины из минских договоренностей приведет к отмене международных санкций против России.
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      Теги: Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Минские договоренности
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