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      Возможна остановка "Северного потока-2": успеют ли США с решающими санкциями

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      В США намерены принять решающее для "Северного потока-2" решение до 20 декабря / AP

      Конгресс США намерен одобрить проект, предусматривающий санкции против "Северного потока-2", – до 20 декабря. Это сможет остановить строительство скандального газопровода.

      Проект оборонного бюджета на следующий год с большой вероятностью будет одобрен, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

      Знайте больше: США еще могут остановить путинскую трубу, – немецкие СМИ про "Северный поток-2"

      Американские законодатели планируют принять это решение перед уходом Конгресса на каникулы – до 20 декабря.

      • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, отмечает издание.
      • Под удар также попадут топ-менеджеры этих компаний, которые могут потерять возможность получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

      Закон о национальном оборонном бюджете США является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону страны. Включение санкций против "Северного потока-2" в проект означает, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

      Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.

      • Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      • Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      • Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      • Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      • Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

      Интересно: Германия душит экономику Украины через "Северный поток-2", – Витренко

      Потік
      "Северный поток-2" на карте

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Газ Северный поток-2 Новости США
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