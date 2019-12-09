Возможна остановка "Северного потока-2": успеют ли США с решающими санкциями
Конгресс США намерен одобрить проект, предусматривающий санкции против "Северного потока-2", – до 20 декабря. Это сможет остановить строительство скандального газопровода.
Проект оборонного бюджета на следующий год с большой вероятностью будет одобрен, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Американские законодатели планируют принять это решение перед уходом Конгресса на каникулы – до 20 декабря.
- Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, отмечает издание.
- Под удар также попадут топ-менеджеры этих компаний, которые могут потерять возможность получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.
Закон о национальном оборонном бюджете США является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону страны. Включение санкций против "Северного потока-2" в проект означает, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.
Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет.
Что такое "Северный поток-2"?
Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.
Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.
- Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
- Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
- Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
- Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
- Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.
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