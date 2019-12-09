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      Можлива зупинка "Північного потоку-2": чи встигнуть США із вирішальними санкціями

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      У США мають намір ухвалити вирішальне для "Північного потоку-2" рішення до 20 грудня / AP

      Конгрес США має намір схвалити проект, що передбачає санкції проти "Північного потоку-2", – до 20 грудня. Це зможе зупинити будівництво скандального газопроводу.

      Проєкт оборонного бюджету на наступний рік з великою ймовірністю буде схвалений, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

      Знайте більше: США ще можуть зупинити путінську трубу, – німецькі ЗМІ про "Північний потік-2"

      Американські законодавці планують прийняти це рішення перед виходом Конгресу на канікули – до 20 грудня. 

      • Санкції торкнуться компаній, які беруть участь в спорудженні газопроводу, зазначає видання.
      • Під удар також потраплять топ-менеджери цих компаній, які можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в США.

      Закон про національний оборонний бюджет США є одним з найважливіших документів, який визначає витрати на оборону країни. Включення санкцій проти "Північного потоку-2" до проєкту означає, що існує загальна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США у банківському комітеті.

      Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

      Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року.

      • Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      • Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      • Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      • Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      • Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

      Цікаво: Німеччина придушує економіку України через "Північний потік-2", – Вітренко

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Газ Санкції Новини США
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