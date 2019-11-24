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      История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"

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      Ложь и фарс вокруг газопровода "Северный поток-2" / Твіттер Climate Justice Greifswald

      Намедни глава Минэнерго РФ Александр Новак сделал весьма неоднозначное заявление о том, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" могут начаться уже в этом, 2019-м году.

      Это заявление настолько обескуражило своей неожиданностью, что мы попытались в материале "Почему Александр Новак решил "запускать" "Северный поток-2" в 2019 году" разобраться, насколько это реально.

      новак
      Глава Минэнерго РФ Александр Новак / Фото из открытых источников

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      При этом, не забыв упомянуть и коллегу Новака, главу "Газпрома" Алексея Миллера, который сообщал, что компания завершит строительство газопровода в течение следующих 5 недель, то есть аккурат под конец 2019 года, а, следовательно, запуск по трубопроводу поставок газа осуществить будет невозможно. Невозможно потому, что только сам процесс испытаний и тестов трубопровода займет ни один день.

      Конечно, заявления Александра Новака иначе как элементом "психологической войны" с Украиной, в ходе которой РФ пытается склонить Киев к подписанию договора о транзите газа на выгодных для себя условиях, рассматривать не имеет смысла. Подобный сценарий был разыгран и в 2009 году, но с тех пор много воды утекло, а тактика и манера шантажа РФ не претерпела качественных изменений. А потому, игра Кремля более чем предсказуема как для Украины, так и для европейских партнеров.

      Но куда комичнее заявления Александра Новака звучат еще и на фоне того, как вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года.

      Дмитрий Козак
      Дмитрий Козак / Фото РИА Новости

      Откровенно говоря, и его заявление весьма спорное, ведь Козак не уточнил, в режиме тестирования "заработает" газопровод или на полную мощность. Разумеется, не уточнил, поскольку понимает, что полноценный запуск "Северного потока-2" осуществится не раньше осени. Но и с таким умалчиванием реальности, его слова оказались настоящей оплеухой Александру Новаку, который из кожи вон лез, как старался вселить веру в иллюзию.

      Но, просто в какой-то дикий фарс превратились все эти заявления официальных лиц весьма серьезных структур и министерств, после того как стало известно, что в Карском море всплыла вторая по счету и четвертая по факту нитка "Газпрома" через Байдарацкую губу на Ямале.

      После того как в 2018 году всплывала первая нитка, сейчас на поверхность Карского моря поднялась нитка №4, являющаяся резервной.

      Нитки "Бованенково-Ухта" и "Бованенково-Ухта-2" проходят через Байдарацкую губу (залив Карского моря). В прошлом году там планировались инженерные изыскания по проекту "Капитальный ремонт первой нитки подводного перехода через Байдарацкую губу". Между тем, нитки газопровода периодически всплывают, что заставляет задуматься о качестве выполненных работ. А за одно и задаться вопросом, что прямо сейчас прокладывают по дну Балтики те, которые даже на самом высоком уровне не могут согласовать между собой, как правильно и складно врать относительно запуска "Северного потока-2".

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Північний потік-2 Публікації Газпром
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