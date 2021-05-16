Украина передала США список самых экстренных потребностей украинской армии. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев получит определенное количество из этого перечня, однако это произойдет не сразу

О сотрудничестве Киева и Вашингтона Кулеба рассказал в интервью. Он отметил, что некоторые позиции из списка выполнить легче, другие – сложнее.

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Определенное количество позиций Украина точно получит

Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые можно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат,

– рассказал министр.

Кулеба отметил, что прежде всего вопрос в кооперации и выполнении технических деталей.

Украина попросила расширение тренировочной миссии для ВСУ

Ранее Украина попросила у США о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил. О сотрудничестве договорились во время визита в Украину госсекретаря Энтони Блинкена.

Важно! В конце апреля Украина получила от США помощь по безопасности на сумму 8 миллионов долларов. По информации американского посольства в Украине, с 2014 года в целом США выделили более 155 миллионов долларов.