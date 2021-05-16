Мы не рассчитываем получить все и сразу, – Кулеба о военной помощи США
Украина передала США список самых экстренных потребностей украинской армии. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев получит определенное количество из этого перечня, однако это произойдет не сразу
Источник:DW
О сотрудничестве Киева и Вашингтона Кулеба рассказал в интервью. Он отметил, что некоторые позиции из списка выполнить легче, другие – сложнее.
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Определенное количество позиций Украина точно получит
Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые можно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат,
– рассказал министр.
Кулеба отметил, что прежде всего вопрос в кооперации и выполнении технических деталей.
Украина попросила расширение тренировочной миссии для ВСУ
Ранее Украина попросила у США о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил. О сотрудничестве договорились во время визита в Украину госсекретаря Энтони Блинкена.
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