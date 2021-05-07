Украина попросила у Соединенных Штатов Америки о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил. Американская сторона уже начала работать касательно этого.

Соответствующий вопрос стоит на повестке дня. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы озвучили это американской стороне. Они уже начали над этим работать. Речь идет о расширении тренировочной миссии армии США для Вооруженных сил Украины", – сказал Кулеба.

С госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Украину, как отметил министр, договорились о сотрудничестве. В частности согласовали проведение заседания Комиссии по стратегическому партнерству Украина – США.

Более того, мы обсудили, как сделать этот инструмент более эффективным для того, чтобы он действовал на постоянной основе и между заседаниями комиссии рабочие органы работали над повесткой дня,

– сказал Кулеба.

По его словам, во время визита госсекретаря также говорилось о восстановлении должности спецпредставителя США в переговорах касательно Украины.

Блинкен отметил, что в США проанализируют видение Украины касательно этого и вернутся с ответом.

Кстати говоря! Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак анонсировал появление спецпредставителя США на Донбассе.

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