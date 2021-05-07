Украина попросила США расширить тренировочную миссию для ВСУ, – Кулеба
Украина попросила у Соединенных Штатов Америки о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил. Американская сторона уже начала работать касательно этого.
Источник:"Право на власть"
Соответствующий вопрос стоит на повестке дня. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Интересно Продуктивное время, – Блинкен о своей поездке в Украину
"Мы озвучили это американской стороне. Они уже начали над этим работать. Речь идет о расширении тренировочной миссии армии США для Вооруженных сил Украины", – сказал Кулеба.
С госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Украину, как отметил министр, договорились о сотрудничестве. В частности согласовали проведение заседания Комиссии по стратегическому партнерству Украина – США.
Более того, мы обсудили, как сделать этот инструмент более эффективным для того, чтобы он действовал на постоянной основе и между заседаниями комиссии рабочие органы работали над повесткой дня,
– сказал Кулеба.
По его словам, во время визита госсекретаря также говорилось о восстановлении должности спецпредставителя США в переговорах касательно Украины.
Блинкен отметил, что в США проанализируют видение Украины касательно этого и вернутся с ответом.
Коротко о визите Блинкена в Украине
- Госсекретарь США посетил Украину 6 мая 2021 года. У него была возможность пообщаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием.
- Блинкен отметил, что США поддерживают Украину, а также отметил, что Штаты наблюдают за концентрацией войск возле границ.
- Через Блинкена Зеленский передал приглашение в Украину для президента США Джо Байдена.
Поделиться новостью