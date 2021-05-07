Україна попросила у Сполучених Штатів Америки про розширення тренувальної місії для Збройних сил. Американська сторона вже почала працювати щодо цього.

Відповідне питання стоїть на порядку денному. Про це сказав очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Ми озвучили це американській стороні. Вони вже почали щодо цього працювати. Мовиться про розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України", – сказав Кулеба.

З держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час візиту в Україну, як відзначив міністр, домовились про співпрацю. Зокрема узгодили проведення засідання Комісії зі стратегічного партнерства Україна – США.

Ба більше, ми обговорили, як зробити цей інструмент ефективнішим для того, щоб він діяв на постійній основі і між засіданнями комісії робочі органи працювали над порядком денним,

– сказав Кулеба.

За його словами, під час візиту держсекретаря також мовилось про відновлення посади спецпредставника США в переговорах по Україні.

Блінкен наголосив, що в США проаналізують бачення України щодо цього та повернуться з відповіддю.

До речі! Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував появу спецпредставника США на Донбасі.

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