Продуктивний час, – Блінкен про свою поїздку в Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав свій візит в Україну продуктивним. Також він відзначив зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
Джерело:твіттер Блінкена
Політик наголосив, що США "сповнені рішучості перед обличчям російської агресії". Крім того, Штати готові підтримати проведення реформ в Україні
Читайте також США розглядають, яку ще військову допомогу можуть надати Україні
Продуктивний час, проведений в Києві з Президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся,
– написав Блінкен.
Також держсекретар оприлюднив кілька фото з поїздки.
Що відомо про візит Блінкена
- Блінкен вночі 6 травня приїхав з офіційним візитом до Києва. Він зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, митрополитом Епіфанієм, президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими політиками.
- Блінкен заявив вкотре заявив про підтримку США для України. Також він відзначив небезпеку біля кордону, тому що Росія лише частково відвела війська.
- Крім того, держсекретар США говорив з українським президентом про реформи. Блінкен заявив, що їм протидіють Росія та олігархат.
- Зеленський запропонував американському лідеру Джо Байдену приїхати в Україну. Він передав запрошення через держсекретаря.
Поділитися новиною