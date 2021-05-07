Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав свій візит в Україну продуктивним. Також він відзначив зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Політик наголосив, що США "сповнені рішучості перед обличчям російської агресії". Крім того, Штати готові підтримати проведення реформ в Україні

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Продуктивний час, проведений в Києві з Президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся,

– написав Блінкен.

Також держсекретар оприлюднив кілька фото з поїздки.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021

Що відомо про візит Блінкена