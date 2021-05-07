Продуктивное время, – Блинкен о своей поездке в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал свой визит в Украину продуктивным. Также он отметил встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Источник:твиттер Блинкена
Политик подчеркнул, что США "полны решимости перед лицом российской агрессии". Кроме того, Штаты готовы поддержать проведение реформ в Украине
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Продуктивное время, проведенное в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился,
– написал Блинкен.
Также госсекретарь обнародовал несколько фото из поездки.
Что известно о визите Блинкена
- Блинкен ночью 6 мая приехал с официальным визитом в Киев. Он встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, митрополитом Епифанием, президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими политиками.
- Блинкен заявил в очередной раз о поддержке США для Украины. Также он отметил опасность у границы, потому что Россия лишь частично отвела войска.
- Кроме того, госсекретарь США говорил с украинским президентом о реформах. Блинкен заявил, что им противодействуют Россия и олигархат.
- Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену приехать в Украину. Он передал приглашение через госсекретаря.
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