Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал свой визит в Украину продуктивным. Также он отметил встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Политик подчеркнул, что США "полны решимости перед лицом российской агрессии". Кроме того, Штаты готовы поддержать проведение реформ в Украине

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Продуктивное время, проведенное в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился,

– написал Блинкен.

Также госсекретарь обнародовал несколько фото из поездки.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021

Что известно о визите Блинкена