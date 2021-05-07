Журналистка "Радио Свобода" пообщалась с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 6 мая. В этот день глава госдепа находился с официальным визитом в Киеве.

Среди прочего у Блинкена спросили о вероятности расширения военной помощи для Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. И тот ответил, что такой запрос в Белом доме действительно рассматривают.

Напомним Реформы и пандемия: что обсуждали различные фракции на встрече с Блинкеном

Новое оружие для Украины от США: возможно ли это

От представителей украинской власти прозвучали как минимум два важных заявления относительно средств защиты, которые мог бы предоставить Киеву Вашингтон. Речь о том, что украинская сторона попросит США предоставить:

Системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии (об этом говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба).

И зенитные ракетные комплексы Patriot (о них вспоминал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак).

О реакции на эти заявления спросили у главы Государственного департамента США Энтони Блинкена. Тот ответил, что Белый дом рассмотрит запрос Украины о предоставлении вооружения.

Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь – помимо очень значительной помощи, которую мы уже предоставили – была бы полезной для Украины именно сейчас,

– сообщил Блинкен.

Он подтвердил, что "этот вопрос на стадии активного рассмотрения".

К слову США поддержали предоставление Украине Плана действий по вступлению в НАТО, – Ермак