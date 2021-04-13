Должны быть здесь, – Ермак призвал США разместить в Украине ЗРК Patriot
Андрей Ермак призвал Соединенные Штаты разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, это нужно для защиты не только нашего государства, но и всего Запада.
Источник:Time
Глава Офиса Президента отметил, что сейчас американцы размещают ЗРК в Польше. Об этом он сообщил в интервью журналу Time.
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Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь,
– сказал Андрей Ермак.
Что известно о ЗРК Patriot
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MIM-104 Patriot – это американский зенитно-ракетный комплекс, используемый армией США и их союзниками. Производится компанией Raytheon, расположенной в Штатах.
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Система создавалась как основная платформа воздушной защиты на средних и больших высотах и в качестве платформы воздушной тактической защиты на средних высотах.
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В дополнение к этому, ЗРК играет роль платформы перехвата баллистических ракет, эта роль сегодня является ключевой задачей комплекса.
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