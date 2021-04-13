Андрей Ермак призвал Соединенные Штаты разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, это нужно для защиты не только нашего государства, но и всего Запада.

Глава Офиса Президента отметил, что сейчас американцы размещают ЗРК в Польше. Об этом он сообщил в интервью журналу Time.

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Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь,

– сказал Андрей Ермак.

Что известно о ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot – это американский зенитно-ракетный комплекс, используемый армией США и их союзниками. Производится компанией Raytheon, расположенной в Штатах.

Система создавалась как основная платформа воздушной защиты на средних и больших высотах и в качестве платформы воздушной тактической защиты на средних высотах.

В дополнение к этому, ЗРК играет роль платформы перехвата баллистических ракет, эта роль сегодня является ключевой задачей комплекса.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден в разговоре с главой нашего государства Владимиром Зеленским подчеркнул, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

Обострение на Донбассе: коротко

По данным разведки, Россия готовится к эскалации на Донбассе. Кроме этого, она может попытаться продвинуться вглубь Украины.

В последние недели в сети активно распространяют видео с российской военной техникой в Крыму и у границы.

Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет наступать, однако предостерегают от недооценки угроз. В то же время международные партнеры обещают Украине поддержку.



Россия стягивает войска к границам с Украиной / Инфографика 24 канал