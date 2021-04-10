Проблема в России: США выступают на стороне Украины и готовы помочь
В США заявили, что Россия использует агрессивный подход в решении конфликта на Донбассе. Штаты поддерживают Украину и готовы сотрудничать, чтобы вместе достичь мира.
Источник:"Факты ICTV"
Временная поверенная в делах США Кристина Квин заметила, что невозможно урегулировать ситуацию без честной и конструктивной позиции России.
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По словам политика, в противном случае будут неэффективными даже нормандский и минский форматы.
США подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и желают приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира,
– сказала Квин.
Что еще сказала Квин
- Администрация Джо Байдена абсолютно поддерживает территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.
- Россия является главным вызовом. Она должна остановить свою агрессию в отношении Украины и работать в пределах имеющихся форматов.
Что происходит на Донбассе
- Еще в марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. По состоянию на 30 марта, по словам Хомчака, на временно оккупированных Россией территориях находились 28 батальонных тактических групп боевиков.
- Кроме того, в течение марта Россия перебросила на Донбасс 782 бойца. В частности, из Твери, Воронежа, Урала, Ярославля.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информирует о событиях на Востоке Украины иностранных коллег.
Россия стягивает войско к границам с Украиной / Инфографика 24 канала
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