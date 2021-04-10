В США заявили, что Россия использует агрессивный подход в решении конфликта на Донбассе. Штаты поддерживают Украину и готовы сотрудничать, чтобы вместе достичь мира.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин заметила, что невозможно урегулировать ситуацию без честной и конструктивной позиции России.

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По словам политика, в противном случае будут неэффективными даже нормандский и минский форматы.

США подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и желают приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира,

– сказала Квин.

Что еще сказала Квин

Администрация Джо Байдена абсолютно поддерживает территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

Россия является главным вызовом. Она должна остановить свою агрессию в отношении Украины и работать в пределах имеющихся форматов.

Что происходит на Донбассе

Еще в марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. По состоянию на 30 марта, по словам Хомчака, на временно оккупированных Россией территориях находились 28 батальонных тактических групп боевиков.

Кроме того, в течение марта Россия перебросила на Донбасс 782 бойца. В частности, из Твери, Воронежа, Урала, Ярославля.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информирует о событиях на Востоке Украины иностранных коллег.