Проблема у Росії: США виступають на боці України й готові допомогти
У США заявили, що Росія використовує агресивний підхід у розв'язанні конфлікту на Донбасі. Штати підтримують Україну і готові співпрацювати, аби разом досягнути миру.
Джерело:"Факти ICTV"
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зауважила, що неможливо врегулювати ситуацію без чесної та конструктивної позиції Росії.
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За словами політикині, у протилежному випадку неефективними будуть навіть нормандський та мінський формати.
США підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру,
– наголосила Квін.
Що ще сказала Квін
- Адміністрація Джо Байдена абсолютно підтримує територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів.
- Росія є головним викликом. Вона має зупинити свою агресію щодо України і працювати у межах наявних форматів.
Що відбувається на Донбасі
- Ще у березні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Станом на 30 березня, за словами Хомчака, на тимчасово окупованих Росією територіях перебували 28 батальйонних тактичних груп бойовиків.
- Окрім того, упродовж березня Росія перекинула на Донбас 782 бійців. Зокрема, з Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба інформує про події на Сході України іноземних колег.
Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу
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