У США заявили, що Росія використовує агресивний підхід у розв'язанні конфлікту на Донбасі. Штати підтримують Україну і готові співпрацювати, аби разом досягнути миру.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зауважила, що неможливо врегулювати ситуацію без чесної та конструктивної позиції Росії.

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За словами політикині, у протилежному випадку неефективними будуть навіть нормандський та мінський формати.

США підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру,

– наголосила Квін.

Що ще сказала Квін

Адміністрація Джо Байдена абсолютно підтримує територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Росія є головним викликом. Вона має зупинити свою агресію щодо України і працювати у межах наявних форматів.

Що відбувається на Донбасі

Ще у березні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Станом на 30 березня, за словами Хомчака, на тимчасово окупованих Росією територіях перебували 28 батальйонних тактичних груп бойовиків.

Окрім того, упродовж березня Росія перекинула на Донбас 782 бійців. Зокрема, з Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба інформує про події на Сході України іноземних колег.