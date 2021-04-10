Страна оккупант продолжает отправлять своих добровольцев для участия в боевых действиях на Донбассе. Только в течение марта 2021 года скамьи боевиков пополнили 782 российских бойца.

По информации правозащитников, Россия отправляет добровольцев из разных регионов страны.

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Добровольцы России на Донбассе

Известно о прибытии добровольцев из российских Твери, Воронежа, Урала, Ярославля. С начала марта 2021 года Россия вообще отправила 782 человека для участия в боевых действиях против Украины.

На временно оккупированные территории Украины они прибывают через Ростов. Перед тем боевики проходят медицинскую комиссию, а тогда для них определяют постоянное место дислокации.

Правозащитники уточняют, что в основном добровольцев отправляют на Донецкое направление.

Обратите внимание! Ранее правозащитники сообщали, что оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей готовятся к боевым действиям. В частности, полигоны там начали полномасштабную ежедневную работу.

Обострение на Донбассе: основное

В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. А глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет нападать, однако игнорировать угрозы все же не стоит. Международное сообщество обещает Украине поддержку в случае возможной эскалации конфликта со стороны Кремля. В частности, США привели войска в Европе в максимальную готовность.



Расположение группировок России возле границ Украины / Инфографика 24 канала