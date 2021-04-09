Пророссийские боевики возобновили работы по дооборудованию старых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта. Кроме того, оккупанты работают над созданием новых.

Такие действия боевиков украинская сторона СЦКК зафиксировала 8 апреля. О фактах нарушений уже сообщили в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Где обнаружили технику боевиков

5 апреля, БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение российских наемников на временно оккупированной территории, которое было размещено с нарушением линий отвода. Так, 14 танков Т-72 зафиксировали на полигоне в районе населенного пункта Бойковское, что к востоку от Донецка.

В тот же день, за пределами выделенных мест хранения вооружения, зафиксировали 18 танков, 6 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Они были расположены на полигоне возле Покровки.

В штабе ООС отметили, что российские войска на полигонах продолжают военные учения и тренировки наемников для проведения вооруженных провокаций и вероятной эскалации конфликта.

Как еще оккупанты нарушают договоренности

Команда СММ приехала на железнодорожную станцию "Красная Могила" вблизи оккупированной Вознесеновки на Луганщине. Однако уже через 5 минут пророссийские боевики без всяких объяснений приказали патрулю ОБСЕ покинуть этот район.

Кроме того, боевики уже без утайки продолжают препятствовать работе дронов ОБСЕ. Они подавляют их и на оккупированной, и на подконтрольной Украине территориях:

5 апреля, пролетая над Степановкой, Шумами, Мироновкой и над оккупированной Новониколаевкой, дрон ОБСЕ глушили боевики.

6 апреля БПЛА СММ малого радиуса действия 4 раза подвергался воздействию помех. Тогда он пролетал возле Ясного, Докучаевска, Первомайского и Бердичева.

В штабе ООС заявили, что систематические препятствия работе ОБСЕ свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и провокации для дискредитации ВСУ.



Расположение российских войск у границы Украины / инфографика 24 канала