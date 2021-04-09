Проросійські бойовики відновили роботи з дообладнання старих оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту. Крім того, окупанти працюють над створенням нових.

Такі дії бойовиків Українська сторона СЦКК зафіксувала 8 квітня. Про факти порушень вже повідомили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

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5 квітня, БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ, зафіксував озброєння російських найманців на тимчасово окупованій території, яке було розміщено з порушенням ліній відведення. Так, 14 танків Т-72 зафіксували на полігоні в районі населеного пункту Бойківське, що на схід від Донецька.

У той же день, за межами виділених місць зберігання озброєння, зафіксували 18 танків, 6 причіпних гаубиць Д-30А "Жаба" та 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Вони були розташовані на полігоні біля Покровки.

У штабі ООС наголосили, що Російські війська на полігонах продовжують військові навчання та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.

Як ще окупанти порушують домовленості

Команда СММ приїхала на залізничну станцію "Червона Могила" поблизу окупованої Вознесенівки на Луганщині. Однак вже через 5 хвилин проросійські бойовики без жодних пояснень наказали патрулю ОБСЄ залишити цей район.

Крім того, бойовики вже без приховування продовжують перешкоджати роботі дронів ОБСЄ. Вони придушують їх і на окупованій, і на підконтрольній Україні територіях:

5 квітня, пролітаючи над Степанівкою, Шумами, Миронівкою та над окупованою Новомиколаївкою дрон ОБСЄ глушили бойовики.

6 квітні БПЛА СММ малого радіуса дії 4 рази зазнавав впливу перешкод. Тоді він пролітав біля Ясного, Докучаєвська, Первомайського та Бердичева.

У штабі ООС заявили, що систематичні перешкоджання роботі ОБСЄ свідчать про намагання приховати підготовку та провокації для дискредитації ЗСУ.



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу