Россия стягивает к границам Украины свои войска, делают это под видом боевых учений. Впрочем, по данным украинской разведки, таким образом Кремль хочет усилить боевиков на Донбассе. Более трети украинцев допускают, что враг может пойти на полномасштабное вторжение.

Для сравнения – в декабре 2018 года, когда Россия захватила украинских моряков, 21% опрошенных оценивал угрозу как высокую. С тех пор их количество выросло почти в 1,5 раза.

Обратите внимание Россия перебросила к границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер": видео

Украинцы об угрозе со стороны России: новый опрос

36% оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России как высокую;

31% – как среднюю;

15% – как низкую;

12% – убеждены, что угрозы нет.

Накануне в Белом доме заявили, что Россия стянула к границам Украины наибольшее количество войск с 2014 года. Там обеспокоены такими действиями Кремля.

В ВСУ предупредили, что Россия наращивает военное присутствие у границ. Говорится о Брянске, Воронежской и Ростовской областях и оккупированном Крыме.

Россия наращивает войска у границ Украины: смотрите видео

Отношения Украины и США

43% респондентов уверены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена. В то же время еще в феврале 2020 года таких было 38%.

Кроме этого, еще 41% опрошенных украинцев считают, что отношения между странами не изменятся вообще. Лишь 6% респондентов ожидают ухудшения.

Первый разговор Зеленского с Байденом

На фоне обострения на Донбассе и напряженной ситуации на границах Украины американский президент Джо Байден позвонил украинскому.

Политик заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Разговор длился почти час.

Интересно! Об этом разговоре знают 68% респондентов (21% – много слышали, 47% – что-то слышали). 32% – не слышали вообще. 50% положительно оценивают эту новость, 35% – нейтрально, а 9% – отрицательно.