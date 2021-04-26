Ермак анонсировал появление спецпредставителя США на Донбассе
Андрей Ермак еще ранее заявлял, что США могут сыграть ключевую роль в завершении войны на Донбассе. По словам председателя Офиса Президента, это может произойти благодаря двухпартийной поддержке и назначению специального представителя США на Донбассе.
Источник:Liga.net
Как сказал глава ОП, именно сейчас Украина нуждается в поддержке США. И новая администрация Штатов может предпринять конкретные шаги, которые помогут Украине.
Важно Боевики накапливают "Грады" на Донбассе под видом учений, – ООС
Как США могут помочь Украине
Андрей Ермак пояснил, что сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.
Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украине,
– отметил Ермак.
Он добавил, что тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации США с Украиной свидетельствуют о том, что решение о спецпредставителе могут принять достаточно быстро.
Заметим, что многие мировые лидеры разных стран выразили поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Среди партнеров Украины оказались и США, которые уже давно помогают нашим ВСУ оружием.
Актуально США продолжат поддерживать Украину летальным оружием, – Госдеп
Ранее экс-посол США в Украине Уильям Тейлор сказал, что Владимир Путин сейчас не будет нападать на Украину, ведь боится, что может этими агрессивными действиями вызвать еще большее количество болезненных для России санкций.
Поделиться новостью