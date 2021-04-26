Андрей Ермак еще ранее заявлял, что США могут сыграть ключевую роль в завершении войны на Донбассе. По словам председателя Офиса Президента, это может произойти благодаря двухпартийной поддержке и назначению специального представителя США на Донбассе.

Как сказал глава ОП, именно сейчас Украина нуждается в поддержке США. И новая администрация Штатов может предпринять конкретные шаги, которые помогут Украине.

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Как США могут помочь Украине

Андрей Ермак пояснил, что сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.

Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украине,

– отметил Ермак.

Он добавил, что тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации США с Украиной свидетельствуют о том, что решение о спецпредставителе могут принять достаточно быстро.

Заметим, что многие мировые лидеры разных стран выразили поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Среди партнеров Украины оказались и США, которые уже давно помогают нашим ВСУ оружием.

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Ранее экс-посол США в Украине Уильям Тейлор сказал, что Владимир Путин сейчас не будет нападать на Украину, ведь боится, что может этими агрессивными действиями вызвать еще большее количество болезненных для России санкций.