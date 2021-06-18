Цей пакет допомоги у США готували, коли Росія зосередила свої війська біля кордонів з Україною. Такою інформацією з журналістами поділилися джерела, близькі до Білого дому.

Раніше Ми не розраховуємо отримати все й одразу, – Кулеба про військову допомогу США

Раніше Рада національної безпеки США доручила чиновниками сформувати відповідний пакет допомоги. Відтоді посадові особи Держдепу та Пентагону працювали над його підготовкою.

Проте після того, як Росія оголосила про відведення військ від кордонів, та напередодні зустрічі Байдена з Путіним, цю пропозицію вирішили відкласти.

Зверніть увагу! Водночас один із співрозмовників видання повідомив, що пакет військової допомоги все ще може бути швидко відправлений в Україну.

Спочатку The Washington Post повідомила, що адміністрація Байдена розглянула та "заморозила" допомогу. Втім, тоді не згадували про конкретну зброю.

Що передбачає відповідний пакет

За словами 2 джерел, знайомих з обговореннями в адміністрації Байдена, ключові позиції, які розглядають у пакеті допомоги, включають:

системи протиповітряної оборони малої дальності;

стрілецьку зброю;

та інші протитанкові озброєння.

У Politico уточили, що після вторгнення Росії в Україну у 2014 році США надали Києву військову допомогу на близько 2,5 мільярдів доларів.

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