Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він вважає, що війна з Росією не завершиться, навіть якщо створити стіну.

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За словами Казанського, бойовики говорять про те, що проєкт Новоросія не закінчений.

Їхня мета – вся Україна. Про це вони абсолютно відкрито говорять,

– зазначив представник України у ТКГ.

Проросійські бойовики відкрито погрожують, що відвойовуватимуть нові території України і вестимуть війну та далі захоплюватимуть українські території.

"Вони говорять, що "вся Україна наша, ми повинні Україну всю захопити, Україна увійде в Росію", – пояснив Казанський.

Стіна – не рішення

Казанський вважає, що трагічність ситуації в тому, що навіть стіна не розв'яже конфлікт.

"Через стіну снаряди прекрасно перелітають, ми це знаємо. Хто сказав, що з того боку з цим погодяться і припиняться всі бойові дії? Ось в цьому слабкість цього плану", – підсумував представник у ТКГ.

Про яку стіну мовиться