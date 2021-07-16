Учасник української делегації в ТКГ, журналіст Денис Казанський в інтерв'ю виданню розповів про реакцію Москви на запровадження санкцій проти кума Володимира Путіна.

Читайте також Санкції проти Медведчука готували ще з 2019 року, – екссекретар РНБО

Росія говорила про повномасштабне вторгнення

Після того, як ввели санкції проти Віктора Медведчука, було жорстке загострення. Говорили про те, що буде мало не повномасштабне вторгнення, війна,

– пригадав Казанський.

Він додав, що наразі на фронті обстріли, українські бійці отримують поранення, гинуть. Але це те, що ми бачимо завжди. "Це не якась форс-мажорна ситуація", – пояснив журналіст.

Казанський вважає, що Росія може лякати й погрожувати, але глобально ніяк не зможе допомогти зараз Медведчуку, як і вплинути на що-небудь в Україні.

"А повномасштабне вторгнення — це катастрофа для Росії. Я думаю, що вони не зважаться на це", – підсумував учасник української делегації. Адже для Москви це – непосильне завдання, яке пов'язане з величезною кількістю і смертей, і економічною шкодою, це жорсткі санкції, до яких російські олігархи не готові.

Санкції проти Медведчука: основне