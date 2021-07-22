Об этом рассказал представитель Луганщины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Идею о возвращении в Минск озвучил представитель России Борис Грызлов.

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"Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание ТКГ уже в очном режиме в Минске. Странное предложение на фоне лидерства России в Европе по количеству заражений коронавирусом", – заметил Гармаш.

По его словам, Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов COVID-19 в Беларуси.

Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не загорелись таким желанием и представители ОБСЕ,

– заверил Гармаш.

Важно! Украина неоднократно высказывалась против диктаторского режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. После инцидента с посадкой самолета Ryanair и похищением оппозиционного журналиста Романа Протасевича Украина вообще прекратила авиасообщение с Беларусью.

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