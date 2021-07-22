Об этом рассказал представитель Луганщины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Идею о возвращении в Минск озвучил представитель России Борис Грызлов.
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"Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание ТКГ уже в очном режиме в Минске. Странное предложение на фоне лидерства России в Европе по количеству заражений коронавирусом", – заметил Гармаш.
По его словам, Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов COVID-19 в Беларуси.
Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не загорелись таким желанием и представители ОБСЕ,
– заверил Гармаш.
Россияне в ТКГ: последние новости
- После того, как в Украине ввели санкции в отношении Виктора Медведчука, россияне говорили о полномасштабном наступлении.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский уверен, что цель России – захватить всю Украину.
- Он также рассказывал, что россияне ведут себя на переговорах очень по-хамски. Они ставят ультиматумы и говорят "Будет или так, или никак".