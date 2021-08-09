В интервью телеканалу спикер украинской делегации также отметил, что переговоры нужны России для продолжения попыток навязать Украине диалог с представителями так называемых "республик".

Читайте также Россия хочет очного заседания ТКГ в Минске

Вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска

По словам Арестовича, Россия пытается показать, что она вроде бы не является стороной конфликта. Однако встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований невозможна.

Формат очных встреч, уточнил спикер украинской делегации, предусмотрен Минскими договоренностями, но в условиях коронавируса невозможен. Ведь после приезда из России и Индии все граждане должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Что же касается встреч ТКГ после снятия карантинных ограничений, то тогда прежде всего будут рассматривать вопрос о новом месте проведения переговоров.

Сможет ли Минск удержать статус посредника – это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Поэтому речь, вероятно, пойдет о переносе переговоров из Минска,

– подчеркнул Арестович.

В то же время он добавил, что эта процедура будет длительной.

Заседание ТКГ: последние новости