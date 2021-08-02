Грызлов напомнил, что в конце августа 2021 года запланировано очередное заседание контактной группы.

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Москва формат ТКГ

На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы,

– заявил представитель страны-оккупанта.

По его словам, все возможности для этого есть. А возвращение к такому диалогу "поможет улучшить ситуацию в регионе".

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