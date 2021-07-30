Такое мнение озвучил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью.
Важно Резников представит Украину в ТГК, если Кравчук не сможет по состоянию здоровья
Уверен, что (успех – 24 канал) зависит сильно. От того, как человек модерирует, как ставит вопросы, что ставит на повестку дня очень сильно зависит успех мирного урегулирования,
– заявил Резников.
Он также добавил, что хотел бы ожидать от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализ причин, которые привели к блокированию работы в подгруппах ТКГ, а также, чтобы они сделали попытки вынести "за скобки" позиции, которые мешают переговорам, в частности процедурные.
Заметим, что новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Он проведет очередное заседание 26 августа. Кроме того, сменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берманн и Шарлотта Реландер.
Что известно о новом спецпредставителе ОБСЕ в Украине
- Сейчас Киннунен занимает должность генерального директора по политическим вопросам МИД Финляндии. Он начал работать во внешнеполитическом ведомстве страны в 1996 году.
- На протяжении 2009 – 2013 годов Киннунен служил послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане.
- Также он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а еще в постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.