Гризлов нагадав, що наприкінці серпня 2021 року заплановане чергове засідання контактної групи.
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Москва про формат ТКГ
На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Прийшов час повернутися в очний режим роботи,
– заявив представник країни-окупанта.
За його словами, всі можливості для цього є. А повернення до такого діалогу "допоможе покращити ситуацію в регіоні".
Засідання ТКГ: останні новини
- Перемовини Росії та України щодо Донбасу у різних форматах не дають результатів через блокування та неадекватні вимоги представників країни окупанта.
- Гризлов раніше вже заявляв про "необхідність зустрічі ТКГ у Мінську". У відповідь радник української делегації Олексій Арестович повідомив, що Україна не братиме у них участі.