Как пропагандисты заискивали перед Лукашенко

Журналист телеканала Евгения Мураева Макс Назаров сразу начал заискивать перед Лукашенко. Он жаловался, что на пресс-конференции у Владимира Зеленского ему не дали задать вопрос. Поэтому бедняга поехал в Беларусь.

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Из того, что говорил Назаров и его коллега Диана Панченко с медведчуковского "Первого Независимого", создавалось впечатление, что перед поездкой в ​​Беларусь они пришли курс "как заискивать и делать комплименты". Назаров неоднократно обвинял в чем-то президента Украины, а Лукашенко – чуть ли не боготворил.

Диктатор пригласил Назарова в свою команду

Назаров придумывал сказки о том, как хорошо Лукашенко воспринимает молодая аудитория. Он даже говорил, что верит, что политик – не диктатор.

40% украинцев симпатизируют вам. Вы самый популярный иностранный политик у нас,

– восхищался пропагандист.

Самопровозглашенный президент Беларуси не мог удержаться от такого количества восхвалений. Он сказал, если когда без оружия переступит границу Украины, то в свою команду возьмет Назарова. Кстати, уверенности диктатора можно только позавидовать – он считает, что в Украине его примут не менее 90% населения.

"Про Зеленского и Мендель ходили слухи", – журналист

В ответ Назаров улыбнулся и поблагодарил своего кумира. Он сказал, что Лукашенко, мол, мыслит стратегически. Потом внезапно заявил, что у президента Украины не сложилось с пресс-секретарем женщиной. Поэтому Лукашенко, у которого спикер также женщина, якобы можно только позавидовать.

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В ответ диктатор посоветовал Назарову быть осторожнее, потому что в зале сидит муж его пресс-секретаря. В то же время журналист спросил у того, не ревнует ли он случайно свою жену: "Ибо вы, наверное, знаете о слухах, которые были в Украине о Зеленском и Мендель". Да, это "действительно" тот вопрос, который задают профессиональные журналисты на пресс-конференции с президентом.

Журналисту обидно, что его называют бандеровцем

После того Назаров отметил, что Степан Бандера в Украине – не герой, а бандеровцы – это не Украина.

Их очень мало. Но мы не бандеровцы. Это обидно, когда используют этот нарратив,

– сокрушался Назаров.

Панченко, которая сидела сзади, в то время утвердительно кивала

Кроме того, Назаров спросил на чью сторону станет Лукашенко, если Украина заявит, что силой вернет Донбасс. Понятное дело, что это произошло после щедрой порции противных комплиментов о том, как важно для украинцев мнение диктатора.