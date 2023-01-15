Тепер же настала черга проросійської пропагандистки, колишньої ведучої медведчуківських каналів Діани Панченко. Загалом же Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 росіян, білорусів та українців, які діяли на користь Росії.

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Санкції проти Діани Панченко

Як повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, він ще у грудні 2022 подав звернення на Діану Панченко до СБУ та ГПУ. Зробив він це через те, що вона "приїхала знімати свої недоматеріали до тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя".

Кожен, хто роками займався російською пропагандою на каналах Медведчука, повинен відповісти за це. Черга Панченко уже настала,

– написав він.

У результаті проти проросійської пропагандистки не лише відкрили кримінальне провадження, а й наклали санкції.

Що передбачають обмеження

Санкції, які наклали на 198 осіб, застосовуються на 10 років. Ними передбачається:

блокування активів,

запобігання виведення капіталів за межі України,

анулювання ліцензій та інших дозволів,

обмеження торговельних операцій,

обмеження транзиту ресурсів.

Цікаво, що навіть попри звірську натуру росіян, яку стало неймовірно яскраво видно після 24 лютого, у Діани Панченко всередині нічого "не обірвалося". Вона й надалі продовжила знімати проросійські пропагандистські відео для російських каналів, однак тепер на тимчасово окупованих територіях.