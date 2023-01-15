Теперь же настал черед пророссийской пропагандистки, бывшей ведущей медведчуковских каналов Дианы Панченко. В общем же Владимир Зеленский ввел санкции против 198 россиян, белорусов и украинцев, действовавших в пользу России.

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Санкции против Дианы Панченко

Как сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, он еще в декабре 2022 года подал обращение на Диану Панченко в СБУ и ГПУ. Сделал он это потому, что она "приехала снимать свои недоматериалы во временно оккупированные Донецк и Мариуполь".

Каждый, кто годами занимался российской пропагандой на каналах Медведчука, должен ответить за это. Очередь Панченко уже наступила,

– написал он.

В результате против пророссийской пропагандистки не только открыли уголовное производство, но и наложили санкции.

Что редусматривают ограничения

Санкции, наложенные на 198 человек, применяются на 10 лет. Ими предполагается:

блокировка активов,

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,

аннулирование лицензий и других разрешений,

ограничение торговых операций,

ограничение транзита ресурсов.

Интересно, что даже несмотря на зверскую натуру россиян, которая стала невероятно ярко видна после 24 февраля, у Дианы Панченко внутри ничего "не оборвалось". Она и дальше продолжила снимать пророссийские пропагандистские видео для российских каналов, однако теперь на временно оккупированных территориях.