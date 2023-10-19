Еще в начале полномасштабной войны Гольдарб бежал в Россию. Он публично поддержал вооруженную агрессию против Украины.
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Был ведущим запрещенного "NewsOne"
По данным следствия, Гольдарб принимал участие в распространении российской дезинформации, в частности о войне в Украине.
Обманчивые посты мужчина публиковал на собственных Телеграмм- и Ютуб-каналах, имеющих аудиторию более 140 тысяч пользователей. Также он участвовал в так называемых телемостах с российскими пропагандистами, где высказывал прокремлевские тезисы, а именно:
- Перебрасывал вину за войну в Украине на США и официальный Киев;
- Сочинял чепуху о военно-политическом руководстве Украины;
- Распространял фейки о якобы "намерениях" некоторых стран Европы "откусить" территорию на западе Украины;
По этим фактам Гольдарбу сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и оправдывании российской агрессии.
СБУ разоблачила и других приспешников Медведчука: что известно
- Ранее СБУ сообщила два подозрения бывшей ведущей телеканалов Виктору Медведчуку Диане Панченко – автора "документального" фильма, в котором она оправдывает преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя. Женщине "светит" пожизненное заключение.
- Также правоохранители задержали кума Медведчука – мужа сестры Оксаны Марченко Ивана Чубирко. Тот был депутатом облсовета от запрещенного ОПЗЖ и занимался рэкетом на Закарпатье.
- Кроме того, подозрение получил и одиозный адвокат Медведчука Валентин Рыбин. Он возглавляет "организационно правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России".