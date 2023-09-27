Так, правоохранители собрали доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина. Сейчас он возглавляет "организационно правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России".

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СБУ взялась за экс-адвоката Медведчука и Шария

Как стало известно, Рыбин был личным адвокатом Медведчука и Шария, подозреваемым в государственной измене. В начале полномасштабного вторжения он выехал за пределы Украины и уже из-за границы написал пост в фейсбук, где призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам.

Позже Рыбин прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации России.

На этой "должности" Рыбин выполняет задачи террористов по усилению оккупационного режима в захваченном регионе из-за массового распространения кремлевской пропаганды. Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" осенью этого года.

В рамках "предвыборной кампании" он неоднократно выступал в поддержку агрессивной политики кремля, а также агитировал местных жителей поддержать российских оккупантов,

– отметили в СБУ.

В итоге следователи Службы безопасности сообщили Рыбину о подозрении по статье о коллаборативной деятельности. Поскольку коллаборант находится на временно оккупированной части, сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

СБУ разоблачила поклонника Шария

Напомним, ранее в Хмельницкой области задержали приспешника захватчиков. Местный житель активно агитировал поддерживать вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал преступления противника.

В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов злоумышленник использовал ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене.