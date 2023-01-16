Житель Хмельницкой области позиционировал себя как представитель прокремлевского движения "народовластие" и призивал к уничтожению украинцев. Об этом сообщили в СБУ, пишет 24 Канал.

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Житель Хмельницкой области агитировал поддерживать оккупантов

По данным следствия, мужчина массово распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии России против Украины и оправдывал преступления оккупантов.

Кроме этого призвал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти,

– отметили в СБУ.

Вместо военно-гражданских администраций региона он предлагал сформировать подконтрольные Москве псевдогосударственные учреждения. А для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях.

"В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене", – подчеркнули правоохранители.

Житель Хмельницкой области призвал поддерживать оккупантов / Фото СБУ

Своими действиями провокатор пытался расшатать внутриполитическую обстановку в области и тем самым помогал агрессору в войне против Украины. Более того, в случае захвата региона предатель планировал получить от захватчиков "должность" в местной оккупационной администрации.

Обратите внимание! На обнародованном СБУ видео мужчина признался, что не поддерживает территориальную целостность Украины. Также он заявил: "Даже если ракета попадет в мой дом, я все равно останусь при своих пророссийских взглядах".

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СБУ задержала жителя Хмельницкой области: смотрите видео

Предателю объявили подозрение по 4 статьям

Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности:

действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти;

коллаборационная деятельность;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;

оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Кстати, суд уже назначил подозреваемому меру пресечения. Его заключили под стражу без права внесения залога.