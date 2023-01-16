Мешканець Хмельницької області позиціонував себе як представник прокремлівського руху "народовластие" та закликав до знищення українців. Про це повідомили в СБУ, пише 24 Канал.
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Житель Хмельниччини агітував підтримувати окупантів
За даними слідства, чоловік масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії Росії проти України та виправдовував злочини окупантів.
Крім цього закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади,
– зазначили в СБУ.
Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Москві псевдодержавні установи. А для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот і сторінок у соцмережах.
"Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді", – підкреслили правоохоронці.
Мешканець Хмельниччини закликав підтримувати окупантів / Фото СБУ
Своїми діями провокатор намагався розхитати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України. Ба більше, у разі захоплення регіону зрадник планував отримати від загарбників "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації.
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Зраднику оголосили підозру за 4 статтями
Правоохоронці вже повідомили чоловікові про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:
- дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади;
- колабораційна діяльність;
- порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
- виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.