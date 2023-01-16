Мешканець Хмельницької області позиціонував себе як представник прокремлівського руху "народовластие" та закликав до знищення українців. Про це повідомили в СБУ, пише 24 Канал.

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Житель Хмельниччини агітував підтримувати окупантів

За даними слідства, чоловік масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії Росії проти України та виправдовував злочини окупантів.

Крім цього закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади,

– зазначили в СБУ.

Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Москві псевдодержавні установи. А для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот і сторінок у соцмережах.

"Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді", – підкреслили правоохоронці.

Мешканець Хмельниччини закликав підтримувати окупантів / Фото СБУ

Своїми діями провокатор намагався розхитати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України. Ба більше, у разі захоплення регіону зрадник планував отримати від загарбників "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації.

Зверніть увагу! На оприлюдненому СБУ відео чоловік зізнався, що не підтримує територіальну цілісність України. Також чоловік заявив: "Навіть якщо ракета влучить у мій будинок, я все одно залишуся при своїх проросійських поглядах"

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Зраднику оголосили підозру за 4 статтями

Правоохоронці вже повідомили чоловікові про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:

дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади;

колабораційна діяльність;

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

До речі, суд вже призначив підозрюваному запобіжний захід. Його взяли під варту без права внесення застави.