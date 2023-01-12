Зазначають, що у грудні 2022 року чоловіка завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Шпигун отримав оперативний псевдонім "Тень" і проводив розвідувально-підривну діяльність проти України.

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Що передбачали такі дії

За вказівкою ФСБ чоловік об'їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Насамперед російський агент намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ. Крім цього, передавав агресору координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

В СБУ уточнюють, що розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону.

Контррозвідники служби затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.

Ба більше, надалі зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого "покриття" регіону щодо збору розвідданих на користь ФСБ.

Що виявили під час обшуків

За даними слідства, зрадник підтримував комунікацію з ФСБ через заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал, куди туди він скидав отримані відомості у вигляді фото- та відеоматеріалів з прив'язкою до місцевості.

СБУ затримала ворожого агента / Фото СБУ

Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором. Також у фігуранта виявили російський паспорт та прокремлівську символіку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ворожого агента виявили й у Чернівцях

У Чернівецькій області спіймали кадрового співробітника управління ФСБ Росії у Красноярському краї. Шпигун збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема, окремого полку спеціального призначення 4308.

Також він "полював" за даними про чинних та колишніх співробітників СБУ, її штатних і позаштатних працівників та агентів. Крім того, він вивідував особливості форм та методів роботи української спецслужби.

Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від ФСБ завдання прибути до Чернівецької області. Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів з пальним. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії вибухів на об’єктах залізниці та логістичних складах.

За матеріалами СБУ йому оголосили про підозру за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).